Tutuklu belediye başkanının ifadesi sonrası 2 meclis üyesi gözaltında (2)

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrasında gözaltına alınan İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ümit Satılmış ile Y.S.'nin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı. Y.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Ümit Satılmış ise 'zimmet' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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