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        Tutuklu belediye başkanının ifadesi sonrası 2 meclis üyesi gözaltında (2)

        1MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDIIsparta'nın Gelendost ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrasında gözaltına alınan İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ümit Satılmış ile Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:51 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:51
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        Tutuklu belediye başkanının ifadesi sonrası 2 meclis üyesi gözaltında (2)
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        1MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrasında gözaltına alınan İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ümit Satılmış ile Y.S.'nin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı. Y.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Ümit Satılmış ise 'zimmet' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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