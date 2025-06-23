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        Traktörün altında kalan 16 yaşındaki Selahattin öldü

        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Selahattin Gökmen (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:07
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        Traktörün altında kalan 16 yaşındaki Selahattin öldü
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        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Selahattin Gökmen (16), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Eyüpler köyünde meydana geldi. Yalvaç'taki mesleki eğitim merkezi öğrencisi ve sanayide çıraklık yapan Selahattin Gökmen, köyde ailesine ait traktörle bahçeleri gezmek için yola çıktı. Gökmen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, devrildi. Gökmen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Gökmen'in cenazesinin Eyüpler köyünde toprağa verileceği belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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