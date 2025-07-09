Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Boğazına cips kaçan bebeği, Heimlich manevrasıyla kurtardı

        ISPARTA'da halk otobüsünde annesinin kucağında yolculuk yapan 2 yaşındaki bebeğin boğazına kaçan cipsi, otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, Heimlich manevrasıyla çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazına cips kaçan bebeği, Heimlich manevrasıyla kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ISPARTA'da halk otobüsünde annesinin kucağında yolculuk yapan 2 yaşındaki bebeğin boğazına kaçan cipsi, otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, Heimlich manevrasıyla çıkardı. Şoförün bebeğe ilk yardım anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Isparta'da özel halk otobüsünde yolculuk yapan kadın, 2 yaşındaki bebeğinin boğazına cips kaçtığını fark etti. Nefes almakta zorlanan bebeğe otobüsteki diğer yolcular yardım etmeye çalıştı. Otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, aracı durdurup bebeğe Heimlich manevrası yaptı. Dönertaş’ın bebeğin boğazına kaçan cipsi çıkardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Anne ve bebeği daha sonra yolculuğa devam etti.

        KOOPERATİF BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ

        Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, 2 yaşındaki bebeğe Heimlich manevrası uygulayıp yardım eden Dönertaş'ı ödüllendirdi. Başkan Daşdöner, "Geçen günlerde aracında bayılan yolcusunu şehir hastanesine yetiştiren şoförümüz Musa Bayındır ve dün aracında boğazına cips kaçan 2 yaşındaki bebek yolcumuza Heimlich manevrası yaparak hayata bağlayan şoförümüz Yaşar Dönertaş'a teşekkür ederek ödüllendirdik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor

        Benzer Haberler

        Isparta'nın mor tarlaları turistlerin uğrak adresi oldu
        Isparta'nın mor tarlaları turistlerin uğrak adresi oldu
        Mada Adası havadan görüntülendi
        Mada Adası havadan görüntülendi
        Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını...
        Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını...
        Isparta'da hububat hasadı başladı
        Isparta'da hububat hasadı başladı
        Isparta'da lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmı yola saçıldı
        Isparta'da lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmı yola saçıldı
        Isparta'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Isparta'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı