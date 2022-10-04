Isparta'da yapımı tamamlanan spor kompleksinde ilk maç yapıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da yapımı tamamlanan Emre Mahallesi Spor Kompleksi'ndeki ilk maç Sütçülerspor ile Gülspor arasındaki özel karşılaşmayla oynandı.

Kentte sporcuların, spor kulüplerinin ve vatandaşların kullanabilmeleri için Emre Mahallesi Spor Kompleksi inşa edildi. Emre Mahallesi Gökçay Mesirelik Alanı bölgesinde inşa edilen sentetik çim sahada ayrıca giyinme odalarıyla 500 kişilik çelik tribün yapıldı.

Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nin tamamlanmasının ardından ilk maç Sütçülerspor ile Gülspor arasında oynandı.



Özel karşılaşmayı AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve çevre mahalle muhtarları da taraftarlarla tribünden takip etti.

Dostluk havasında geçen maçın ardından Belediye Başkanı Başdeğirmen, sporcuları ve hakemleri tebrik etti.

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