Isparta'da deneme amaçlı ekilen çörek otundan 101 ton rekolte alındı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında deneme amaçlı ekilen çörek otundan 101 ton ürün elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının projesi çerçevesinde, geçen sene Isparta merkez ve Keçiborlu, Gönen, Yalvaç, Gelendost, Atabey, Senirkent, Uluborlu, Şarkikaraağaç, Senirkent ilçelerindeki 105 çiftçiye çörek otu tohumu dağıtıldı.

Ekimi yapılan çörek otunun ilk hasadı gerçekleştirildi.

Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki toplam 1470 dekar alana ekilen çörek otunun hasadını yaptıklarını ve 101 ton rekolteye ulaştıklarını kaydetti.

Adıgüzel, Isparta'da atıl durumda arazi bırakmak istemediklerini sözlerine ekledi.

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