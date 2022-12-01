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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA

Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da çeşitli halk pazarlarından sebze ve meyve çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kent merkezindeki Pirimehmet, Yedişehitler, Halifesultan, Davraz Mahallesi'ndeki halk pazarlarından sebze ve meyve çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

104 saatlik güvenlik kamerasını izleyen ekipler, E.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öteyandan, Davraz Mahallesi’nde 900 kilogramlık demir hırsızlığı şüphelisi 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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