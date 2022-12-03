Isparta'da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'ye ait otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Fatih Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda şüpheli Ö.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, aynı adreste bulunan 4 kişi de "uyuşturucu madde kullanma" suçundan gözaltına alındı.