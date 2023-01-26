Isparta'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksu Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katından dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine 112 Acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri yangın merdiveninden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının, apartmandaki dükkanda yapılan kaynağın ateşinin sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi.

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