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        Isparta'da otomobille çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

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        Giriş: 07.07.2023 - 17:19
        Isparta'da otomobille çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

        ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        M.Y. (63) idaresindeki DS 71067 yabancı plakalı otomobil, Yalvaç-Senirkent yolu Gökçeali köyü yol ayrımında, N.A'nın (79) kullandığı plakasız "pat pat" diye bilinen tarım aracıyla çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan N.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Aynı hastaneye götürülen otomobil sürücüsü M.Y. ve yanındaki S.G. ile P.Y'nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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