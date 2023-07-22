SOLOTÜRK Isparta semalarında gösteri yaptı
ISPARTA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Şöleni kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Şölen kapsamında Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplanan halk, SOLOTÜRK'ün gösterisini izledi.
Gösteri uçuşunu izlemek için bazılarının bina, çatı katı ve yüksek yerlere çıktığı görüldü. Gösteriyi izleyenler time alkışlarla destek verdi.
Yarım saat havada kalan akrobasi timi daha sonra kent semalarından ayrıldı.
Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri sonrası SOLOTÜRK ekibini tebrik etti.