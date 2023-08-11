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        Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:20
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        Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
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        ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, tutuklandı.

        Yenicekale köyü Hasanderesi mevkisinde, dün, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı Hayrettin T'nin (70) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olayda yaşamını yitiren Adnan (27), İmran (39) ve Osman Karakoç (36) ile Bedrettin Deniz'in (46) cenazesi de işlemlerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak Gelendost ilçesine götürüldü.

        Cenazeler, Abuldulgaffar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        - Olay

        İlçede dün Hayrettin T. ile ailevi meseleler nedeniyle husumetli olduğu kişiler arasında Yenicekale köyü Hasanderesi mevkisinde tartışma çıkmış, Hayrettin T, kavgaya dönüşen olayda, av tüfeğiyle aralarında dünürünün damadı ve oğullarının bulunduğu 4 kişiyi öldürmüştü.

        Hayrettin T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olmuştu.

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