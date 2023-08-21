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        Eğirdir Gölü'nde boğulduğunu zannettiği oğlunu sağ gören baba duygu dolu anlar yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:31
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        Eğirdir Gölü'nde boğulduğunu zannettiği oğlunu sağ gören baba duygu dolu anlar yaşadı
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        ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde boğulduğunu zannettiği oğlunu sağ gören babanın gözyaşı döktüğü anlar kameraya yansıdı.

        Eğirdir Gölü'ne serinlemek için giren 14 yaşındaki Yusuf Yiğit Özen'i bir süre göremeyen baba Murat Özen, oğlunu aramaya başladı. Oğlunun suda boğulduğunu düşünen Özen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine sahile sağlık, polis ve Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin arama çalışması başlattığı sırada Özen'in oğlu yürüyerek sahile geldi.

        Oğlunun sağ olduğunu gören babanın bu sıradaki duygu dolu anları vatandaş kamerasınca kaydedildi.

        Yusuf Yiğit Özen'in bir süre gölde yüzdükten sonra babasına haber vermeden şehir merkezine gezmeye gittiği öğrenildi.

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