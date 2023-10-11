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        Isparta'da motosikletin yaya geçidindeki bir gence çarpma anı kameraya yansıdı

        Isparta'da araçların durduğu sırada hareket eden motosikletin bir gence çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:52
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        Isparta'da motosikletin yaya geçidindeki bir gence çarpma anı kameraya yansıdı
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        Isparta'da araçların durduğu sırada hareket eden motosikletin bir gence çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

        6 Mart Caddesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşları gören araç sürücüleri, durdu. Ancak seyir halindeki bir motosiklet, yayaları geç fark edince bir gence hafif şekilde çarptı.

        Olay anı bir aracın kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde motosikletin yayaların yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hareket halinde olduğu, gence çarptığı ve gencin yaşadığı şaşkınlık görülüyor.

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