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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:48
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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Feyzullah Canbaş'ın (30) kullandığı 66 LB 721 plakalı otomobil, Keçiborlu-Uluborlu kara yolunun İleydağı köyü mevkisinde Ali Yılmaz (24) yönetimindeki 32 AY 905 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücü Canbaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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