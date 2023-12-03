Isparta'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Esinyurt köyü Ayıyalağı mevkisinde Y.K'nin (54) kullandığı traktör, tarlasını sürdüğü sırada devrildi.

Traktörün altında kalan Y.K, yaşamını yitirdi.

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