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        Isparta'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:33
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        Isparta'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Esinyurt köyü Ayıyalağı mevkisinde Y.K'nin (54) kullandığı traktör, tarlasını sürdüğü sırada devrildi.

        Traktörün altında kalan Y.K, yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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