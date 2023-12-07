Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç öğretmen S.A'nın saklandığı adresi tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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