Altı Nokta Körler Derneği'nden Başkan Başdeğirmen'e ziyaret Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başdeğirmen, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı zorlukların önüne geçmek için gayret ettiklerini ifade eden Başdeğirmen, "Engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, onların dertleriyle dertlenmek bizlerin öncelikli vazifesi." dedi.

Başdeğirmen'in engellilerin sorunları ile ilgilenen bir belediye başkanı olduğunu belirten İsmail Er de Başdeğirmen'e teşekkür plaketi takdim etti.