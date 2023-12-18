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        Altı Nokta Körler Derneği'nden Başkan Başdeğirmen'e ziyaret

        Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:33
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        Altı Nokta Körler Derneği'nden Başkan Başdeğirmen'e ziyaret
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        Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

        Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başdeğirmen, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı zorlukların önüne geçmek için gayret ettiklerini ifade eden Başdeğirmen, "Engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, onların dertleriyle dertlenmek bizlerin öncelikli vazifesi." dedi.

        Başdeğirmen'in engellilerin sorunları ile ilgilenen bir belediye başkanı olduğunu belirten İsmail Er de Başdeğirmen'e teşekkür plaketi takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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