Hac sırasında sıcak hava can aldı: 14 Ürdün vatandaşı hayatını kaybetti
Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman bu sene hacı oldu. Sıcak havanın etkili olduğu Suudi Arabistan'da en 14 Ürdün vatandaşı sıcak hava çarpması sonucu hayatını kaybetti
Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan en az 14 Ürdün vatandaşı sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu belirtildi.
Açıklamada, Ürdün'ün Cidde Konsolosluğunun Suudi yetkililerle "ölen hacıların defnedilmesi ve isteyen ailelerin yakınlarının naaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e nakledilmesine ilişkin prosedürleri" takip ettiği, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Ölen ve kaybolan kişilerin Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Bu yıl Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde seyrediyor.