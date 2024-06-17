Fenerbahçe'nin transferdeki hedefleri Mourinho'nun prensleri!
Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve sezona mutlak şampiyonluk iddiasıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin transferdeki yol haritası da netleşiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcının iki prensini renklerine bağlamak istiyor
Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transferde de gaza basacak.
Sezonu rekor puanla tamamlasa da ikinci olan sarı-lacivertliler, gelecek sezon açık ara fark yapabilecek bir kadro kurmayı hedefliyor.
Portekizli Sportif Direktörü Mario Branco ve Jose Mourinho, kadro planlaması üzerinde titizlikle çalışırken sarı-lacivertliler; Mourinho'nun iki eski öğrencisi için harekete geçiyor.
Fenerbahçe'den önce son olarak Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, savunmaya eski öğrencisi Dean Huijsen'i almayı düşünüyor.
İtalya basınında çıkan habere göre Fenerbahçe'nin adı, kısa süre önce Roma'daki kiralık sözleşmesini tamamlayan Huijsen ile anılıyor.
Genç savunma oyuncusu, Ocak 2024'te, Mourinho'nun kulüpten ayrılmasından birkaç hafta önce Mourinho'nun isteği üzerine Roma'ya kiralanmıştı.
Huijsen, 30 Haziran'da sona erecek olan altı aylık kiralık döneminin ardından Juventus'a dönecek ve böylece sarı-kırmızılı formasıyla vedalaşacak.
Tuttosport'a göre Huijsen'in Juventus'ta kalması garanti değil, çünkü Torino ekibi onun satışından gelir elde etmek istiyor.
Habere göre Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüp, 19 yaşındaki İspanyol stoper ilgileniyor.
Gazete ayrıca Liverpool, Borussia Dortmund ve Newcastle'ın da potansiyel hedefler arasında olduğunu belirtiyor.
Juventus'un Huijsen için istediği fiyatın 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre transferde çalışmalara başlayan Başkan Ali Koç ve kurmayları, Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlere başladı.
Tottenham forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Danimarkalı oyuncu, İngiliz ekibinde bu sezon 39 resmi maçta görev yaptı.
Bu karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başlayan Hojbjerg, takımına gol ve asist katkısı veremedi.
4 sezondur Londra ekibinin başarısı için mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, 184 maçta 10 kez fileleri havalandırırken 16 da gol pası verdi.
Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona gelen yönetim, bu bölgede İsmail Yüksek ve Fred’in de takımda kalmasını planlıyor.
Oyunculara gelecek tekliflere göre yönetimin yeni takviyeler yapmak için planlamada değişikliğe gidebileceği öğrenildi.