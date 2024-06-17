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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı, Obama müdahale etti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı

        Son günlerde hareketleriyle gündem olan ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası için düzenlenen bağış etkinliğinde sahnede bir süre 'donmuş' gibi göründü ve eski Başkan Obama'nın müdahalesiyle harekete geçti. Etkinliğe katılan bazıları ise bu videonun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:46
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        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
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        Son günlerde hareketleriyle gündemden düşmeyen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yine sahnede 'donakalmış' gibi göründü.

        Olay Los Angeles'ta çok sayıda kişinin katıldığı seçim kampanyasına bağış toplama etkinliğinde yaşandı. Sahnede hareketsiz bir şekilde kalan Biden'a eski Başkan Barack Obama müdahale etti.

        Sahneden el sallarken 10 saniye boyunca kalabalığa sabit bir şekilde bakan Biden, Obama'nın müdahalesiyle harekete geçti ve sahneden indiler.

        "GERÇEĞİ YANSITMIYOR" YORUMLARI

        Diğer yandan sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişiler bu videonun gerçeği yansıtmadığını, sahnede böyle bir olayın yaşanmadığını yazdı.

        Öte yandan Biden'ın seçim kampanyası için düzenlenen bağış etkinliğine, George Clooney, Julia Roberts ve Barbra Streisand gibi Hollywood yıldızları katıldı, etkinlikte 30 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

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        MELONİ DE MÜDAHALE ETMİŞTİ

        Geçtiğimiz günlerde G7 Liderler Zirvesi'nde de fotoğraf çekimi sırasında diğer liderlerin yanından ayrılmış, İtalya lideri Meloni'nin uyarısıyla kareye geri dönmüştü.

        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu Haberi Görüntüle

        Biden, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen bir konseri izlerken kısa bir süre 'donmuş' gibi görünmüştü. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dahil olduğu kalabalık bir grup şarkıya eşlik edip dans ederken, hareketsiz bir şekilde durmuştu.

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