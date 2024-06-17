Son günlerde hareketleriyle gündemden düşmeyen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yine sahnede 'donakalmış' gibi göründü.

Olay Los Angeles'ta çok sayıda kişinin katıldığı seçim kampanyasına bağış toplama etkinliğinde yaşandı. Sahnede hareketsiz bir şekilde kalan Biden'a eski Başkan Barack Obama müdahale etti.

Sahneden el sallarken 10 saniye boyunca kalabalığa sabit bir şekilde bakan Biden, Obama'nın müdahalesiyle harekete geçti ve sahneden indiler.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR" YORUMLARI

Diğer yandan sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişiler bu videonun gerçeği yansıtmadığını, sahnede böyle bir olayın yaşanmadığını yazdı. Öte yandan Biden'ın seçim kampanyası için düzenlenen bağış etkinliğine, George Clooney, Julia Roberts ve Barbra Streisand gibi Hollywood yıldızları katıldı, etkinlikte 30 milyon dolardan fazla bağış toplandı. REKLAM MELONİ DE MÜDAHALE ETMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde G7 Liderler Zirvesi'nde de fotoğraf çekimi sırasında diğer liderlerin yanından ayrılmış, İtalya lideri Meloni'nin uyarısıyla kareye geri dönmüştü.