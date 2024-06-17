Polis memuru ailesini katletti!

Mardin'de aile katliamı! Polis memuru karısını ve çocuğunu öldürdü Türkiye bayramın ikinci gününde kan donduran bir olaya tanık oldu. Mardin'de yaşanan vahşette bir polis memuru karısını ve çocuğunu öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 17.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:09 facebook

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