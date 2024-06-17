Polis memuru ailesini katletti!

Mardin'de aile katliamı! Polis memuru karısını ve çocuğunu öldürdü
Türkiye bayramın ikinci gününde kan donduran bir olaya tanık oldu. Mardin'de yaşanan vahşette bir polis memuru karısını ve çocuğunu öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi
Mardin'de eşini ve çocuğunu öldüren polis memuru aynı silahla hayatına son verdi.
AA'da yer alan habere göre Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
SESİ DUYUP ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİLER
Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.