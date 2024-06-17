Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!

Kocaeli'nde olay, Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Harmankaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından kayarak denize düştü.

KIZINI KURTARMAK İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz (58) kızını kurtarmaya çalıştığı esnada gelen dalga ile denize düştü.

KARDEŞİ DE YARDIMA KOŞTU Babası ve kardeşinin denize düştüğünü gören Ömer Yavuz da hem ikisini de kurtarmak için denize atladı.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER Ekipler, baba ve çocuklarını denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.