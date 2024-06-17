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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!

        Kocaeli'nde, iddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından denize düştü. Kızının düştüğünü gören 58 yaşındaki baba Mehmet Yavuz denize atlarken, babası ve kardeşini kurtarmak isteyen Ömer Yavuz da denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılırken baba Yavuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:48
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        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
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        Kocaeli'nde olay, Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Harmankaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından kayarak denize düştü.

        KIZINI KURTARMAK İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz (58) kızını kurtarmaya çalıştığı esnada gelen dalga ile denize düştü.

        KARDEŞİ DE YARDIMA KOŞTU

        Babası ve kardeşinin denize düştüğünü gören Ömer Yavuz da hem ikisini de kurtarmak için denize atladı.

        YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        Ekipler, baba ve çocuklarını denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        BABA HAYATINI KAYBETTİ

        Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Yavuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Yavuz, Sultançiftliği Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güngören Köyiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KIZI YOĞUN BAKIMDA

        Olay sırasında kardeşi ve babasını kurtarmak için denize giren Ömer Yavuz'un durumunun iyi olduğu, Havvanur Yavuz'un ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #kocaeli
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