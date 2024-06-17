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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da transferde öncelik sağ bekte, ilk hedef Wan Bissaka - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da transferde öncelik sağ bekte, ilk hedef Wan-Bissaka

        Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer operasyonu da başladı. Uzun süre önce oluşturulan geniş listeye göre çalışmalar hız kazanırken sarı-kırmızılılar önceliğini sağ bek transferine verdi. Galatasaray'ın gündeminin ilk sırasında ise Wan-Bissaka yer alıyor

        Giriş: 17.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:50
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        Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu hedeflerken transfer çalışmaları da başladı.

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        Sarı-kırmızılı ekip, uzun süre önce oluşturulan geniş transfer listesi doğrultusunda hareket ediyor.

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        Bu liste, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim tarafından titizlikle hazırlanarak çeşitli alternatifler üzerinde durulmuştu.

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        ÖNCELİK SAĞ BEKTE

        Şimdi ise bu geniş liste üzerinden somut adımlar atılmaya başlandı ve Galatasaray, transferde önceliğini sağ bek pozisyonuna verdi.

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        Bu kapsamda, Galatasaray'ın transfer gündeminin en üst sırasında Manchester United’ın yıldız sağ beki Aaron Wan-Bissaka yer alıyor.

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        İKİ BEK FARKLI PROFİLDE OLACAK

        Sol bek ve sağ bekte farklı profillerde oyuncuları oynatmayı planlayan Okan Buruk, Derrick Köhn'ün varlığı nedeniyle sağ bekte savunma özellikleri güçlü bir oyuncu istiyor.

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        Derrick Köhn'ün atletizmini ön alan baskısında kullanmayı planlayan Buruk, Köhn'ün ön bölgeye çıktığında stoperleri üçleyebilecek; aynı zamanda Sacha Boey gibi geniş alanda savunma yapabilecek atlet bir oyuncu istiyor.

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        KUMBEDI DE LİSTEDE

        Lyon'un genç sağ beki Sael Kumbedi ile de ilgilenen sarı-kırmızılılar, Wan-Bissaka için de temaslarda bulunuyor.

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        26 yaşındaki oyuncunun Manchester United ile sözleşmesinin bir yıl kalması nedeniyle bu transferde elinin güçlü olabileceğini düşünen Galatasaray, İngilizlerin bonservis bedelini aşağı çekemeye çalışacak.

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        Kulüp yönetimi, Wan-Bissaka’nın yanı sıra diğer pozisyonlar için de çalışmalarını sürdürüyor.

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        Orta saha ve forvet bölgeleri için de takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray, böylece kadro derinliğini ve kalitesini artırarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.

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