Galatasaray'da transferde öncelik sağ bekte, ilk hedef Wan-Bissaka
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer operasyonu da başladı. Uzun süre önce oluşturulan geniş listeye göre çalışmalar hız kazanırken sarı-kırmızılılar önceliğini sağ bek transferine verdi. Galatasaray'ın gündeminin ilk sırasında ise Wan-Bissaka yer alıyor
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu hedeflerken transfer çalışmaları da başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, uzun süre önce oluşturulan geniş transfer listesi doğrultusunda hareket ediyor.
Bu liste, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim tarafından titizlikle hazırlanarak çeşitli alternatifler üzerinde durulmuştu.
ÖNCELİK SAĞ BEKTE
Şimdi ise bu geniş liste üzerinden somut adımlar atılmaya başlandı ve Galatasaray, transferde önceliğini sağ bek pozisyonuna verdi.
Bu kapsamda, Galatasaray'ın transfer gündeminin en üst sırasında Manchester United’ın yıldız sağ beki Aaron Wan-Bissaka yer alıyor.
İKİ BEK FARKLI PROFİLDE OLACAK
Sol bek ve sağ bekte farklı profillerde oyuncuları oynatmayı planlayan Okan Buruk, Derrick Köhn'ün varlığı nedeniyle sağ bekte savunma özellikleri güçlü bir oyuncu istiyor.
Derrick Köhn'ün atletizmini ön alan baskısında kullanmayı planlayan Buruk, Köhn'ün ön bölgeye çıktığında stoperleri üçleyebilecek; aynı zamanda Sacha Boey gibi geniş alanda savunma yapabilecek atlet bir oyuncu istiyor.
KUMBEDI DE LİSTEDE
Lyon'un genç sağ beki Sael Kumbedi ile de ilgilenen sarı-kırmızılılar, Wan-Bissaka için de temaslarda bulunuyor.
26 yaşındaki oyuncunun Manchester United ile sözleşmesinin bir yıl kalması nedeniyle bu transferde elinin güçlü olabileceğini düşünen Galatasaray, İngilizlerin bonservis bedelini aşağı çekemeye çalışacak.
Kulüp yönetimi, Wan-Bissaka’nın yanı sıra diğer pozisyonlar için de çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha ve forvet bölgeleri için de takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray, böylece kadro derinliğini ve kalitesini artırarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.