Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışan kişi tutuklandı

        Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava giren M.E.E. ve A.B'nin üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti.

        Şüphelilerin internet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdikleri soruları yapay zekaya çözdürdükleri belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden A.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Yapay zeka kullanarak sınavda kopya çekerken yakalandı
        Yapay zeka kullanarak sınavda kopya çekerken yakalandı
        Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Eğirdir Gölü'nde iki düden tespit edildi
        Eğirdir Gölü'nde iki düden tespit edildi
        KOSGEB Isparta'da bu yıl 16 işletmeye 19 milyon lira destek sağladı
        KOSGEB Isparta'da bu yıl 16 işletmeye 19 milyon lira destek sağladı