Isparta'da YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışan kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava giren M.E.E. ve A.B'nin üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti.

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