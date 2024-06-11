YKS'de yapay zeka ile kopyayı "tıp fakültesini kazanmak" için çekmiş

MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Isparta'da kurduğu düzenek ve yapay zeka katkılı uygulama ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kopya çekerken yakalanıp tutuklanan M.E.E. (23), ifadesinde, tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu iddia etti.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, emniyetteki ifadesinde, sınav salonuna giriş yaptıktan sonra tuvalete gittiğini, 10 dakika içinde düzeneği aktif hale getirdiğini söylediği öğrenildi.

Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli harereketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı.

M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım." dediği öğrenildi. - Cihazı yurtta test etmiş Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı. M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek." ifadesini sıklıkla kullandığını belirtti.

Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi. - Olay Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.