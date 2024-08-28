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        Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 bin misafir ağırladı

        Isparta'da dağlık alanda 10 ay önce açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası'nı 450 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:23
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        Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 bin misafir ağırladı
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        Isparta'da dağlık alanda 10 ay önce açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası'nı 450 bin kişi ziyaret etti.

        Isparta Belediyesince kent merkezine hakim bölgede inşa edilen 25 metre yükseklikteki, 300 metrekare cam alanına sahip teras, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

        Cam yürüyüş alanı 100 metrekare ve seyir bölgesi 16 metre olan cam terasa yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

        Yemyeşil ağaçların arasında yer alan, gece ışıklandırmasıyla görsel şölen sunan terası, 10 ayda 450 bin kişi ziyaret etti.

        Erzurum'dan gelen ziyaretçi Fatih Kapı, gazetecilere, Isparta'yı çok beğendiğini, cam seyir terasının manzarasının güzel olduğunu söyledi.

        Isparta Belediyesi İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet Çapkın da cam seyir terasının hizmete girmesinden bu yana ücretsiz hizmet verdiklerini belirtti.

        Terası haftada 13 bin misafirin ziyaret ettiğini anlatan Çapkın, "Misafirlerimiz, ister şehir içinden ister şehir dışından olsun, ağırlıklı olarak cam seyir terasını tercih ediyor. Özellikle misafirlerimiz daha önce Isparta'ya geldiklerinde alternatif bir yer bulamazken, seyir terası simge haline geldi." dedi.

        Çapkın, terasın yaz ve kış bakımlarının düzenli yapıldığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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