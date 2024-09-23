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        Isparta'da "Yılın Ahisi" seçilen kaporta ustası 55 yıldır çekiç sallıyor

        Isparta'da meslek hayatında 55 yılı geride bırakan oto kaporta ustası 69 yaşındaki İsmail Soydinç, "Yılın Ahisi" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:31
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        Isparta'da "Yılın Ahisi" seçilen kaporta ustası 55 yıldır çekiç sallıyor
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        Isparta'da meslek hayatında 55 yılı geride bırakan oto kaporta ustası 69 yaşındaki İsmail Soydinç, "Yılın Ahisi" seçildi.

        Soydinç, ilkokulu bitirdikten sonra sanayide çırak olarak işe başladı. Zamanla ustasının yanında kendisini geliştiren Soydinç, askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşında ustasının iş yerine ortak oldu.

        Soydinç, 11 yıl sonra dükkanı devraldı ve oğluyla çalışmaya devam etti.

        Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Soydinç, kentteki Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Yılın Ahisi" seçilmesiyle gururlandı.

        Soydinç, çok sayıda çırak yetiştirdiğini ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sayesinde çırak sayısının arttığını söyledi.

        MESEM okulları açılmadan önce çırak sayısının çok düşük olduğunu ifade eden Soydinç "MESEM okulları sayesinde çıraklar ortaokullarını bitirdikten sonra iş yerlerimize gelerek hem çıraklık belgesini hem kalfalık belgesini alıyor ve önü açılmış oluyor. Gençlerin üniversiteye değil sanayiye yönelmelerini tavsiye ederim." dedi.

        Meslek hayatında 55 yılı geride bıraktığı ve "Yılın Ahisi" seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren Soydinç, "İş yerimde 4 çırak ve oğlumla birlikte çalışmaya devam ediyorum. İlerleyen günlerde bizler yok olduğumuzda mesleğimi oğlumun devam ettireceğini düşünüyorum. Beni 'Yılın Ahisi' olarak gördükleri için çok teşekkür ederim, çok büyük bir duygu." ifadelerini kullandı.

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