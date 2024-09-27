Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in geçen yıl attan düşen kızı hayatını kaybetti

Gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması teşhisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Başdeğirmen (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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