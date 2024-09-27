Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in geçen yıl attan düşen kızı hayatını kaybetti

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürüvvet Başdeğirmen, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in geçen yıl attan düşen kızı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürüvvet Başdeğirmen, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması teşhisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Başdeğirmen (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

        - Olayın geçmişi

        Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Isparta Belediye Başkanı'nın kızı vefat etti!
        Isparta Belediye Başkanı'nın kızı vefat etti!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        Belediye başkanının attan düşüp yaralanan kızı, 1,5 yıl sonra yaşamını yiti...
        Belediye başkanının attan düşüp yaralanan kızı, 1,5 yıl sonra yaşamını yiti...
        Astronot Gezeravcı SDÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
        Astronot Gezeravcı SDÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Isparta Valisi Abdullah Erin görevine başladı
        Isparta Valisi Abdullah Erin görevine başladı
        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi
        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi
        Isparta'nın köyünde üretilen domatesler ihraç ediliyor
        Isparta'nın köyünde üretilen domatesler ihraç ediliyor