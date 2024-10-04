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        Isparta 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı

        Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:53 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:15
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        Isparta 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı
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        Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı.

        Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli iş ve meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışı Gök Kubbe Fuar alanında gerçekleştirildi.

        Isparta Valisi Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın geçen yıl ilkinin düzenlendiğini söyledi.

        Fuarda geçen yılki eksiklerin giderilerek ve iş birliği geliştirilerek birlikle ikincisini kutlayacaklarını belirten Erin, "Her şeyden önce çok güzel insanlarınız var. Gülün memleketi kötü olur mu hiç? Peygamber Efendimizin kokusuna ev sahipliği yapan şehir, kötü olur mu hiç? Elbette olmaz. Zengin bir turizm, eşsiz bir doğa ve müthiş bir kültüre sahip bir şehirdeyiz." diye konuştu.

        Erin, kentin dillere destan göllerinin olduğunu ancak iklim değişikliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, süreç içerisinde yerel yöneticiler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sıkıntıların giderilmesi için ellerinden gelecek her türlü gayreti sarf edeceklerini dile getirdi.

        Kentte çok sayıda milli parklar olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:

        "Tertemiz bir havamız, çevremiz var. Bu eşsiz coğrafya ve bu zenginlikler gittikçe daha çok önem kazanan doğa turizmi tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Tabii Antalya'ya diyecek bir sözümüz yok. Allah daha iyi etsin, çok başarılılar. Dünyada örnek bir turizm planlaması yapıyorlar ve yönetiyorlar. Antalya'ya komşu olmamız, bizim açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları zaman içerisinde inşallah daha çok değerlendirecek, komşu illerle olan işbirliğin geliştirecek, onların tecrübelerinden istifade etmek içinde elimizden ne geliyorsa sektör aktörleriyle birlikte Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz."

        Programa, Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, ITSO Başkanı Metin Çelik'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Isparta, Antalya ve Burdur'un iş ve meslek odaları temsilcileri, turizm ve gıda sektörü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Fuar, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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