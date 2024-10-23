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        Isparta'da bir öğrenci yurdunda çakmak gazı tüpleri patladı, 1 öğrenci yaralandı

        Isparta'da, öğrenci yurdunda çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 00:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:51
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        Isparta'da bir öğrenci yurdunda çakmak gazı tüpleri patladı, 1 öğrenci yaralandı
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        Isparta'da, öğrenci yurdunda çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında önce patlama oldu, ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

        Patlamanın olduğu odada kalan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencisi Ramazan Kazak (25) yaralandı.

        Elleri, ayakları ve yüzünde yanıklar oluşan Kazak, sağlık ekiplerince önce Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yapılan incelemede, patlamanın, odada bulunan çok sayıdaki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

        Yurtta kalan öğrenci Ahmet Reyhan, gazetecilere, bir anda bir patlama sesi duyduklarını ve hemen dışarıya çıktıklarını söyledi.

        Patlama sonrası yangın çıktığını anlatan Reyhan, "Alt kattaki odada patlama olmuş, bir yaralı vardı. Hastaneye kaldırdılar." dedi.

        Kerim Remli de arkadaşıyla patlamanın olduğu odanın yanındaki odada kaldığını, patlamanın ardından alevleri fark ettiklerini belirterek, alevlerin kendi odalarına sıçradığını ve kapının yıkıldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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