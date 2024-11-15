Isparta'da kaçak avlanan 84 kasa kerevit ele geçirildi

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kerevit avının 15 Haziran 2025 tarihine kadar yasak olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.