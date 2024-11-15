Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da kaçak avlanan 84 kasa kerevit ele geçirildi

        Eğirdir Gölü'nde kaçak avlandığı tespit edilen 84 kasa kerevit ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da kaçak avlanan 84 kasa kerevit ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eğirdir Gölü'nde kaçak avlandığı tespit edilen 84 kasa kerevit ele geçirildi.

        Isparta il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol sırasında durdurdukları panelvan araçta kaçak avlandığı tespit edilen 84 kasa canlı kerevit ele geçirdi.

        Kerevitler doğal yaşamın korunması amacıyla göle bırakıldı.

        Kaçak avcılık yapan panelvan sürücüsüne 10 bin 500 lira idari ceza kesildi.

        Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kerevit avının 15 Haziran 2025 tarihine kadar yasak olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        60 bin derinin işlendiği OSB'de günlük 20 milyon lira gelir
        60 bin derinin işlendiği OSB'de günlük 20 milyon lira gelir
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da fuar açılışında konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da fuar açılışında konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da konuştu:
        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da