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        GÜNCELLEME - Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5 zanlı tutuklandı

        Isparta'da kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek şehir merkezinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:21
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        GÜNCELLEME - Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5 zanlı tutuklandı
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        Isparta'da kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek şehir merkezinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Karaağaç Mahallesi 115. Cadde'deki Kadir Bey Camisi önünde iş makinesiyle kazı yapıldığını görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Giydikleri kıyafetlerle kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.A, H.T, Y.G, H.D.C. ve Ş.C. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Suç kaydı bulunan zanlıların emniyetteki ifadelerinde, kaçak kazı yapmak için gelmediklerini, inşaat işi yapmak için geldikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

        Öte yandan belediye ve elektrik dağıtım şirketinin, şüpheliler hakkında kamu zararıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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