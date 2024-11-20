GÜNCELLEME - Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5 zanlı tutuklandı

Isparta'da kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek şehir merkezinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi 115. Cadde'deki Kadir Bey Camisi önünde iş makinesiyle kazı yapıldığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Giydikleri kıyafetlerle kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.A, H.T, Y.G, H.D.C. ve Ş.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suç kaydı bulunan zanlıların emniyetteki ifadelerinde, kaçak kazı yapmak için gelmediklerini, inşaat işi yapmak için geldikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.