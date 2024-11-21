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        Isparta'da besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan öldü

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan can verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 01:30 Güncelleme: 21.11.2024 - 01:39
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        Isparta'da besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan öldü
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan can verdi.

        Korukoya köyünde D.K'ye ai bir besihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında 12 küçükbaş hayvan öldü.

        Besihanede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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