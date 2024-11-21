Isparta'da besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan öldü
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan can verdi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan can verdi.
Korukoya köyünde D.K'ye ai bir besihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında 12 küçükbaş hayvan öldü.
Besihanede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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