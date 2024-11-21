Isparta'da 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi okuma azmiyle örnek oluyor

Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi Hasan Hüseyin Akın, dördüncü üniversitesinden de bu yıl mezun olup yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

Eğitim yolculuğuna 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile başlayan Akın, ziraat yüksek mühendisi olarak tarım sektöründe uzun yıllar görev yaptı.

Üç çocuk babası Akın, emekli olduktan sonra önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünü ardından da aynı üniversitede İlahiyat Ön Lisans Programını bitirdi.

Akın, gazetecilere, 15 yıl boyunca Manisa'da İlçe Tarım Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen derslerini hiç aksatmayan, öğrenme aşkıyla sınıf arkadaşlarına da örnek olan Akın, bu yıl fakülteden mezun olarak yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

Bu süreçte İslam ilimleriyle ilgilendiğini, Arapça, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, İslam tarihi gibi konularda kendisini geliştirdiğini dile getiren Akın, emekli olduktan sonra da ziraat işleriyle ilgilenirken bir yandan da kendisini eğitime adadığını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim ve hadislerin insanları ilme teşvik ettiğini belirten Akın, "İslam'ı kaynağından tam anlamıyla öğrenmek, gençlere örnek olmak ve Allah'ın gönderdiği dini doğru bir şekilde anlamak için çalışıyorum." dedi.