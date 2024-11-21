Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi okuma azmiyle örnek oluyor

        Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi Hasan Hüseyin Akın, dördüncü üniversitesinden de bu yıl mezun olup yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi okuma azmiyle örnek oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi Hasan Hüseyin Akın, dördüncü üniversitesinden de bu yıl mezun olup yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

        Eğitim yolculuğuna 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile başlayan Akın, ziraat yüksek mühendisi olarak tarım sektöründe uzun yıllar görev yaptı.

        Üç çocuk babası Akın, emekli olduktan sonra önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünü ardından da aynı üniversitede İlahiyat Ön Lisans Programını bitirdi.

        Akın, 4 yıl önce yeniden üniversite sınavını kazanarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

        İlerleyen yaşına rağmen derslerini hiç aksatmayan, öğrenme aşkıyla sınıf arkadaşlarına da örnek olan Akın, bu yıl fakülteden mezun olarak yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

        Akın, gazetecilere, 15 yıl boyunca Manisa'da İlçe Tarım Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

        Bu süreçte İslam ilimleriyle ilgilendiğini, Arapça, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, İslam tarihi gibi konularda kendisini geliştirdiğini dile getiren Akın, emekli olduktan sonra da ziraat işleriyle ilgilenirken bir yandan da kendisini eğitime adadığını kaydetti.

        Kur'an-ı Kerim ve hadislerin insanları ilme teşvik ettiğini belirten Akın, "İslam'ı kaynağından tam anlamıyla öğrenmek, gençlere örnek olmak ve Allah'ın gönderdiği dini doğru bir şekilde anlamak için çalışıyorum." dedi.

        Akademik kariyer de hedeflediğini aktaran Akın, çocuklarına ve gençlere iyi örnek olmak istediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!

        Benzer Haberler

        Isparta'da besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan öldü
        Isparta'da besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan öldü
        Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi
        Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi
        Isparta'da gül bahçeleri sonbaharda görüntülendi
        Isparta'da gül bahçeleri sonbaharda görüntülendi
        GÜNCELLEME - Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5...
        GÜNCELLEME - Isparta'da belediye çalışanı gibi görünerek kaçak kazı yapan 5...
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define arad...
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define arad...
        Isparta'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Isparta'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı