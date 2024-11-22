Isparta'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve yüksek sesle müzik yayını yapma" suçundan para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapılarını açtığı otomobili ile trafikte seyreden sürücü K.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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