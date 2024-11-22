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        Isparta'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:45
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        Isparta'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapılarını açtığı otomobili ile trafikte seyreden sürücü K.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, sürücü K.K'yi belirlediği adreste yakaladı.

        "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve yüksek sesle müzik yayını yapma" suçundan para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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