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        Anadolu parsının DNA'sına yönelik araştırmalar sürüyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince, Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının DNA'sına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 23:24 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:58
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        Anadolu parsının DNA'sına yönelik araştırmalar sürüyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince, Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının DNA'sına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, gazetecilere, Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının ilk kez 2019'da görüntülendiğini söyledi.

        Anadolu parsı bireyinin yanı sıra dişisinin, akrabalarının hatta yavrusunun olduğunu düşündüklerini belirten Ünal, "Türkiye'deki ilk net, Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi bazında, 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı yapılan foto kapanlara denk geldi. Daha sonra ISUBÜ işbirliğinde bir araştırma başlatıldı ve bu tespit alanlarına 100'e yakın foto kapan kuruldu. Türkiye'deki ilk videolar bilimsel anlamda tespit edilmiş oldu. Akabinde imzalanan işbirliği protokolüyle TÜBİTAK kapsamında bir proje oluşturuldu." diye konuştu.

        - "DNA çalışmalarının bilimsel kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

        2019'da 5-6 yaşında olan erkek bireyin artık 10-11 yaşına geldiğini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

        "Gayet sağlıklı olduğu gözlenmektedir. Fakat henüz dişi bireyin tespit edilememesi, yeniden yerleştirme konusu üzerinde acilen çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Daha önce DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca idrarından swap örneği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne gönderilerek DNA analizleri yapılmıştı. Bu çalışmanın bilimsel niteliğini artırmak amacıyla, farklı parslara ait numunelerden elde edilen örnekler ile karşılaştırma yapılmak suretiyle DNA çalışmalarının bilimsel kalitesini artırmayı hedefliyoruz."

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        Galeri

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