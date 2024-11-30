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        Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı gövde üzerinde iniş yaptı

        Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanına gövde üzerine iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:18
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        Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı gövde üzerinde iniş yaptı
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        Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanına gövde üzerine iniş yaptı.

        Pilot adayı öğrencinin bulunduğu çift motorlu Cessna tipi eğitim uçağının havalimanına inişi sırasında iniş takımları açılmadı.

        Alçalarak gövde üzerine iniş yapan eğitim uçağı, sürüklenerek durdu.

        Pilot adayı yara almadan kurtulurken, uçakta da hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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