Isparta'da akaryakıt istasyonu görevlisi helikopter kazasında gördüklerini anlattı:

Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasını gören akaryakıt istasyonu görevlisi Mustafa Yılmaz, "Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı." dedi.

Helikopterin düştüğü bölgeye yakın akaryakıt istasyonunda görev yapan Yılmaz, kaza sırasında yaşananları gazetecilere anlattı.

Yılmaz, bir araca yakıt vermeye çıktığında gürültü ve çarpışma sesi duyduğunu söyledi. Sesin geldiği yöne doğru döndüğünde helikopterin pervanesinin düştüğünü gördüğünü belirten Yılmaz, "Sonra da helikopterin tamamı yere düştü. Bir anda alev topuna döndü. Isparta Kara Havacılık Okulu'na yakın olduğu için burada sürekli helikopterler uçuyor. Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı." diye konuştu.