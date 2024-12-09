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        Isparta'da akaryakıt istasyonu görevlisi helikopter kazasında gördüklerini anlattı:

        Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasını gören akaryakıt istasyonu görevlisi Mustafa Yılmaz, "Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:05
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        Isparta'da akaryakıt istasyonu görevlisi helikopter kazasında gördüklerini anlattı:
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        Isparta'da 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasını gören akaryakıt istasyonu görevlisi Mustafa Yılmaz, "Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı." dedi.

        Helikopterin düştüğü bölgeye yakın akaryakıt istasyonunda görev yapan Yılmaz, kaza sırasında yaşananları gazetecilere anlattı.

        Yılmaz, bir araca yakıt vermeye çıktığında gürültü ve çarpışma sesi duyduğunu söyledi.

        Sesin geldiği yöne doğru döndüğünde helikopterin pervanesinin düştüğünü gördüğünü belirten Yılmaz, "Sonra da helikopterin tamamı yere düştü. Bir anda alev topuna döndü. Isparta Kara Havacılık Okulu'na yakın olduğu için burada sürekli helikopterler uçuyor. Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı." diye konuştu.

        Yılmaz, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını ve ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini ifade etti.

        Bu arada, düşen helikopterin havada temas ettiği diğer askeri helikopterin olay yerinin yakına güvenli iniş yaptığı ve helikopter ile çevresinde inceleme yapıldığı belirtildi.

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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