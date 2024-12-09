Isparta Valisi Erin, helikopter kazasının ardından hastaneye kaldırılan askerleri ziyaret etti

Isparta Valisi Abdullah Erin, 6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından hastaneye kaldırılan 2 askeri ziyaret etti.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helikopter kazası sonrasında tedbir amaçlı sağlık kontrolüne alınan askerleri tedavi gördükleri Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Erin, açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun durumları çok iyi. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tedavi gören askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.