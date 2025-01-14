Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı
Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Hasan Hüseyin Y'nin kullandığı 32 AEJ 804 plakalı kamyonet ile polis memuru Mustafa Ö. idaresindeki 32 ADV 843 plakalı sivil polis aracı Isparta-Konya kara yolunda çarpıştı.
Kazada sivil polis aracında bulunan polis memurları M.K.K. ve M.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.
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