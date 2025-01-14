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        Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

        Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:12
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        Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı
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        Isparta'da sivil polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

        Hasan Hüseyin Y'nin kullandığı 32 AEJ 804 plakalı kamyonet ile polis memuru Mustafa Ö. idaresindeki 32 ADV 843 plakalı sivil polis aracı Isparta-Konya kara yolunda çarpıştı.

        Kazada sivil polis aracında bulunan polis memurları M.K.K. ve M.E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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