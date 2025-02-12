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        Isparta'da kayıp başvurusu yapılan çocuk için arama çalışmaları sürüyor

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:12
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        Isparta'da kayıp başvurusu yapılan çocuk için arama çalışmaları sürüyor
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

        AFAD, JAK, UMKE ekiplerinden oluşan 144 kişilik ekip, kayıp Kemal Aksüzek için arama tarama çalışması yürütüyor.

        Arama çalışmalarında Antalya'dan getirilen kadavra köpeği ile arama kurtarma ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

        Anne Zeliha Aksüzek, gazetecilere, köyde çobanlık işiyle uğraştığını söyledi.

        Rıza göstermediği halde oğlunun pazartesi günü saat 9.00 gibi evden ava çıktığını belirten Aksüzek, "Daha sonra saat 11.00 gibi tekrar eve gelmiş ve tekrar çıkmış. Sonrasında ise haber alamadık." dedi.

        Kayıp oğlunu telefonla aradıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Aksüzek, "Babası araziye aramaya çıktı. Gidebileceği yerlere kendimiz baktık. İyice gecikmeden 'jandarmayı arayalım' dedim." ifadelerini kullandı.

        Aksüzek, çocuğunu sağlıklı görmek istediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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