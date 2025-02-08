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        Çiğ köftecinin açılışta kullandığı balonların çalınması kamerada

        ISPARTA'da bir grubun 10 gün önce açılışı yapılan çiğ köfte dükkanının önündeki balonları çaldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:00
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        Çiğ köftecinin açılışta kullandığı balonların çalınması kamerada
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        ISPARTA'da bir grubun 10 gün önce açılışı yapılan çiğ köfte dükkanının önündeki balonları çaldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi'ndeki bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi. Bir grup genç, dükkanın açılışında kullanılan balonları çakmakla yakıp patlatmaya başladı. Yakamadıkları balonları söken şüpheliler, dükkandan uzaklaştı. Şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine gelen Süleyman Yıldırım, "10 gün önce açılış yaptığım dükkanıma dün saat 01.30 sıralarında balonları çakmakla yakmaya çalışıyorlar, sonra söküp götürmeye çalışıyorlar. 4-5 kişiler. Balonların arkasında doğal gaz borusu geçiyor. Ciddi duruma sebebiyet verebilirdi. Neden böyle bir şey yapıldığını anlayamadım. Şikayetçiyim, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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