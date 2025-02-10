Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Durdurulan araçlarda yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek geçirildi.

        Operasyonda N.G, R.B, A.B. ve F.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Çiğ köftecinin açılışta kullandığı balonların çalınması kamerada
        Çiğ köftecinin açılışta kullandığı balonların çalınması kamerada
        Isparta'da kas hastasının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında dol...
        Isparta'da kas hastasının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında dol...
        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatl...
        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatl...
        Nesli tehlike altındaki "yağ balığı" Isparta'da çoğaltılıyor
        Nesli tehlike altındaki "yağ balığı" Isparta'da çoğaltılıyor
        Para badmintoncu Sedat Tümkaya'nın yeni hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik...
        Para badmintoncu Sedat Tümkaya'nın yeni hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik...
        Isparta'da sis etkili oldu
        Isparta'da sis etkili oldu