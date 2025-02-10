Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Durdurulan araçlarda yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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