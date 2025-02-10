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        Isparta'da berber dükkanının taşlandığı anlar güvenlik kamerasında

        Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:29
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        Isparta'da berber dükkanının taşlandığı anlar güvenlik kamerasında
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        Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fatih Mahallesi'nde sabaha karşı berber dükkanına gelen 2 kişi, taş atarak kapı ve camlara zarar verdi.

        O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dükkan sahibi Halil Kotanak, gazetecilere, pazar günü saat 10.00 sularında iş yerine geldiğinde kapı ve camlara zarar verildiğini gördüğünü söyledi.

        Bunun üzerine iş yerinin kameralarını incelediğini belirten Kotanak, "Şahısların yakalanmalarını istiyorum. Yakalandıktan sonra zararımın da karşılanmasını talep ediyorum. Emniyet güçlerimize güveniyorum. Bir husumetlim ya da şüphelendiğim insan yoktu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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