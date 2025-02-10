Isparta'da berber dükkanının taşlandığı anlar güvenlik kamerasında

Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Mahallesi'nde sabaha karşı berber dükkanına gelen 2 kişi, taş atarak kapı ve camlara zarar verdi.

O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dükkan sahibi Halil Kotanak, gazetecilere, pazar günü saat 10.00 sularında iş yerine geldiğinde kapı ve camlara zarar verildiğini gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine iş yerinin kameralarını incelediğini belirten Kotanak, "Şahısların yakalanmalarını istiyorum. Yakalandıktan sonra zararımın da karşılanmasını talep ediyorum. Emniyet güçlerimize güveniyorum. Bir husumetlim ya da şüphelendiğim insan yoktu." diye konuştu.