Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da kayıp başvurusu yapılan çocuk için arama başlatıldı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da kayıp başvurusu yapılan çocuk için arama başlatıldı
        ABONE OL

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, K.A'nın ailesinin dün saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

        Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nden kaybolan K.A için AFAD koordinesinde arama başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Isparta AFAD görevlileri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi, Jandarma İnsansız Keşif Aracı, Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, UMKE Ekibi, Orman İşletme görevlileri, Antalya AFAD görevlileri, Sivil Arama Kurtarma ve AFAD gönüllüleri, Milli Eğitim TİFAKE personeli, Avcılar Birliği üyeleri ve muhtarlarımızın katılımıyla arama çalışmaları devam etmektedir.

        Kayıp çocuğumuzu arama çalışmaları, havadan termal dronlar ve karadan iz takip köpekleri, kadavra köpekleri ve ekiplerimizle fiziki arama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bugün Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da arama bölgesine intikal etmiş olup arama çalışmalarına katılmaktadır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Isparta'da berber dükkanının taşlandığı anlar güvenlik kamerasında
        Isparta'da berber dükkanının taşlandığı anlar güvenlik kamerasında
        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Çiğ köftecinin açılışta kullandığı balonların çalınması kamerada
        Çiğ köftecinin açılışta kullandığı balonların çalınması kamerada
        Isparta'da kas hastasının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında dol...
        Isparta'da kas hastasının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında dol...
        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatl...
        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatl...
        Nesli tehlike altındaki "yağ balığı" Isparta'da çoğaltılıyor
        Nesli tehlike altındaki "yağ balığı" Isparta'da çoğaltılıyor