Isparta'da kayıp başvurusu yapılan çocuk için arama başlatıldı

Kayıp çocuğumuzu arama çalışmaları, havadan termal dronlar ve karadan iz takip köpekleri, kadavra köpekleri ve ekiplerimizle fiziki arama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bugün Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da arama bölgesine intikal etmiş olup arama çalışmalarına katılmaktadır."

"Isparta AFAD görevlileri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi, Jandarma İnsansız Keşif Aracı, Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, UMKE Ekibi, Orman İşletme görevlileri, Antalya AFAD görevlileri, Sivil Arama Kurtarma ve AFAD gönüllüleri, Milli Eğitim TİFAKE personeli, Avcılar Birliği üyeleri ve muhtarlarımızın katılımıyla arama çalışmaları devam etmektedir.

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