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        Isparta'da kas hastasının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında dolandırıcılık girişimi iddiası

        Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün ailesi, oğullarının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasını fırsat bilenlerin elden para toplayıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:05
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        Isparta'da kas hastasının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında dolandırıcılık girişimi iddiası
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        Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün ailesi, oğullarının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasını fırsat bilenlerin elden para toplayıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

        Emekli polis memuru baba Alper Şengün, gazetecilere, Görkem Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için 40 gün önce Isparta Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar yüzde 10'a yakın bağış toplandığını söyledi.

        Oğlunun hayallerini gerçekleştirebilmesi için kampanyanın en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirten Şengün, "Kampanya iyi şekilde ilerliyor. Kampanyamız başarılı olursa, oğlum benim desteğim olmadan yürüyebilecek. Oğlumun yürüme yetisini kaybetmeden kampanyayı bitirebilirsek Görkem kazanacak. İnşallah 12. sınıfta okuluna devam edecek, arkadaşlarına ve okuluna kavuşacak." dedi.

        - Dolandırıcılık girişimine tepki

        Baba Şengün, kampanya sürecinde dolandırıcılık girişimi yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Birkaç kişinin kaçak yollardan elden para topladığını öğrendik. Bazı sitelere girildiğine dair duyumlar aldık ve durumu emniyet yetkililerine bildirdik. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Hiç kimsenin elden para toplama yetkisi yoktur. Yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bağış toplanabilir. Kampanya kapsamında sadece banka hesapları, stantlar ve tutanaklarla bağış kabul edilmektedir."

        Şengün, vatandaşlardan kampanyaya yalnızca resmi hesaplar üzerinden destek vermelerini ve elden para toplayan kişileri polise ihbar etmelerini istedi.

        - "Adımı kullanarak izinsiz para toplanması beni üzdü"

        Görkem Efe, dolandırıcılık girişimini öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

        İnsanların sağlığına kavuşması için gece gündüz çalıştığını anlatan Görkem Efe, "İzinsiz olarak adımı kullanıp kapı kapı dolaşıp para toplanıldığını öğrendim. Bu, vicdansızca bir davranış. Kampanyama engel olduklarını bilmeleri gerekiyor. İnsanların daha duyarlı olması gerekiyor. Bu tür girişimler, kampanyamın tamamlanmasını zorlaştırmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

        Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla yeniden buluşmayı hayal ettiğini söyleyen Görkem Efe, kampanyanın başarıyla tamamlanması için destek çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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