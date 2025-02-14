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        Isparta'da kaybolduktan 3 gün sonra çalılık alanda ölü bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra çalılık alanda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:44
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        Isparta'da kaybolduktan 3 gün sonra çalılık alanda ölü bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra çalılık alanda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

        Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınan Kemal Aksüzek'in naaşı, ilçe merkezindeki Sinanbey Camisi'ne getirildi.

        Cenaze töreninde anne Zeliha ve baba Yılmaz Aksüzek, güçlükle ayakta durdu.

        Çocuğun cenazesi, cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu Kaymakamı Kerem Türker, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nde yaşayan ailesinin 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu yapması üzerine, AFAD koordinesinde arama çalışması başlatılmış, Kemal Aksüzek’in cansız bedeni dün evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çalılık alanda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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