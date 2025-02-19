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        Isparta'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

        Isparta'da ormanlık alanda çok sayıda alageyik ve kurt görüntüsü fotokapana yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:04
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        Isparta'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
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        Isparta'da ormanlık alanda çok sayıda alageyik ve kurt görüntüsü fotokapana yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta sınırlarında bulunan ormanlık alanlara salınan alageyikler ve kurtların görüntüleri fotokapanlarca kaydedildi.

        Görüntüler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Doğa poz vermez, sadece olduğu gibi yaşar. Bize düşen de fotokapanlarımızla anı yakalamak" ifadesi ile paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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