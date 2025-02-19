Isparta'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Isparta'da ormanlık alanda çok sayıda alageyik ve kurt görüntüsü fotokapana yansıdı.
Isparta'da ormanlık alanda çok sayıda alageyik ve kurt görüntüsü fotokapana yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta sınırlarında bulunan ormanlık alanlara salınan alageyikler ve kurtların görüntüleri fotokapanlarca kaydedildi.
Görüntüler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Doğa poz vermez, sadece olduğu gibi yaşar. Bize düşen de fotokapanlarımızla anı yakalamak" ifadesi ile paylaşıldı.
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