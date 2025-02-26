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        Isparta'da bacadan çıkan yangın maddi hasar oluşturdu

        Isparta'nın Aksu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 20:51 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:51
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        Isparta'da bacadan çıkan yangın maddi hasar oluşturdu
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

        Karağı köyünde Halil Sarıdoğan'a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın çatı katına sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Aksu Orman İşletme Şefliğine ait yangın söndürme araçları sevk edildi.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangında binanın çatısında maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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