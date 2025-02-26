Isparta'da bacadan çıkan yangın maddi hasar oluşturdu
Isparta'nın Aksu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Isparta'nın Aksu ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Karağı köyünde Halil Sarıdoğan'a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın çatı katına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Aksu Orman İşletme Şefliğine ait yangın söndürme araçları sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında binanın çatısında maddi hasar oluştu.
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