Isparta'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gökhan Arda'nın kullandığı 32 AEV 538 plakalı otomobil, Batı Bulvarı Mehmet Tönge Mahallesi'nde Ahmet Taha Özet idaresindeki 32 ACE 051 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Ahmet Taha Özet ile Ali Osman Pezer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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