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        Isparta'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 23:22 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:52
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        Isparta'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Gökhan Arda'nın kullandığı 32 AEV 538 plakalı otomobil, Batı Bulvarı Mehmet Tönge Mahallesi'nde Ahmet Taha Özet idaresindeki 32 ACE 051 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Ahmet Taha Özet ile Ali Osman Pezer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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